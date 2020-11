Kurioses von der A8 bei Denkendorf Polo platzt bei Umzugsfahrt aus allen Nähten

Einen VW Polo für einen Umzug zu verwenden, klappt eigentlich nur, wenn man nicht all zuviel zum Transportieren hat. Ein Fahrer packte seinen Kleinwagen so voll, das für ihn an der Rastanlage Denkendorf erstmal Schluss war.