Ein Schulstart in Etappen

Corona-Pandemie in Stuttgart

1 Die Schulen bleiben nächste Woche für fast alle Schüler zu. Foto: dpa/Britta Pedersen

Kinder mit geistigen und körperlichen Beeinträchtigungen haben ab 11. Januar wieder Unterricht. Danach dürfen Grund- und Abschlussschüler zurück an die Schule, alle anderen bleiben erst mal im Fernunterricht.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Stuttgart - In der kommenden Woche will das Land die Entwicklung der Corona-Infektionen verfolgen und dann über weitere Schulöffnungen entscheiden. Noch am Dreikönigstag hat Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) Schulen, Kommunen und Verbände über die Absichten des Landes informiert, die von der Bundeslinie abweichen. Die Stuttgarter Schulleiter sind erleichtert über die meisten der Vorgaben.