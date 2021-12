1 Im Kreis Ludwigsburg stellte die Polizei mehrere Verstöße gegen die Corona-Maßnahmen fest. (Symbolbild) Foto: dpa/Federico Gambarini

Polizeibeamten haben am Mittwoch in Ludwigsburg, Bietigheim-Bissingen, Marbach am Neckar und Vaihingen an der Enz Corona-Kontrollen durchgeführt. Vor allem in Bahnhöfen und Gaststätten stellten sie Verstöße fest. Ein Überblick.















Kreis Ludwigsburg - Im Kreis Ludwigsburg haben Polizeibeamte am Mittwoch die Einhaltung der Corona-Maßnahmen überprüft. Die Beamten waren demnach in Ludwigsburg, Bietigheim-Bissingen, Marbach am Neckar sowie Vaihingen an der Enz im Einsatz und stellten dabei mehrere Verstöße fest. Dabei fielen vor allem einige Gaststätten mit nicht vorhandenen Hygienekonzepten auf.

Wie die Polizei meldet, überprüften Polizisten das Ludwigsburger Bahnhofsgebäude, die Gleisanlagen sowie Fahrgäste in Bus und Bahn hinsichtlich der Maskentragepflicht und brachten dabei 13 Verstöße zur Anzeige.

Mehrere Verstöße in Bietigheimer Gaststätten

In Bietigheim-Bissingen kontrollierten Polizei und Ordnungsamt zwischen 17.45 und 20.45 Uhr insgesamt zwölf Gaststätten. In sieben der kontrollierten Betriebe waren die geforderten Hygienekonzepte nicht vorhanden, in einem Fall verstieß der Wirt gegen die Maskentragepflicht. In zwei Gaststätten kam es zu keinerlei Beanstandungen.

In Marbach am Neckar überprüften Beamte des Polizeireviers im Verlauf des Nachmittags am Bahnhof mehr als 200 Personen und stellten dabei zehn Verstöße gegen die Maskentragepflicht fest. Nichts zu beanstanden hatte die Polizei schließlich in Vaihingen an der Enz. Dort führten sie am Mittwochvormittag Kontrollen am örtlichen Bahnhof durch.