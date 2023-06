Corona in der Region

Nur sehr wenige Corona-Erkrankte müssen intensivmedizinisch behandelt werden. Statt dessen bereiten indes die Erkrankungen und Quarantänezeiten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Kliniken verstärkt Probleme.









Stuttgart - Omikron unterscheidet sich deutlich von den bisherigen Coronavarianten. Das macht eine aktuelle Umfrage bei den Kliniken in der Region Stuttgart deutlich. Während die Infektionszahlen rund um Stuttgart in den vergangenen Wochen geradezu explodiert sind, melden alle Krankenhäuser auf den Normalstationen meist nur geringe oder schlimmstenfalls mäßige Anstiege bei den Patientenzahlen. Auf den Intensivstationen ist die Situation in vielen Häusern sogar deutlich entspannter als noch vor einer Woche.