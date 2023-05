1 In Israel wurde bereits mit Impfungen gegen den Corona-Virus begonnen. Foto: dpa/Ariel Schalit

Nach der Zulassung des Corona-Impfstoffs in der EU geht es jetzt um die Verteilung des begehrten Materials. Nach einem Gespräch der Gesundheitsminister steht fest, wie viele Impfdosen Baden-Württemberg bekommen soll.









Berlin - Bis Ende des Jahres bekommt Baden Württemberg 175 500 Dosen des Corona-Impfstoffs. Ab dem neuen Jahr wird der Bund dem Südwesten 87 750 Dosen je Woche liefern. So steht es in einem Konzept, das am Montag nach Beratungen der Gesundheitsminister von Bund und Ländern bekannt wurde.