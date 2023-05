1 Appetithemmer: die 2-G-Plus-Regel in der Gastronomie. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Gäste, die keinen Nerv mehr haben, trotz Impfung noch einen Test anzuschleppen, Auflagen, die enormen Mehraufwand mit sich bringen, Zapfenstreich um halb elf: Dass in Restaurants und Kneipen weiterhin 2G plus gilt, zerrt an den Nerven und Reserven der Gastronomen.









Kreis Ludwigsburg - Das Stimmungsbild ist durchweg schlecht“: Andreas Müller, Geschäftsführer von Better Taste in Bönnigheim und Pressesprecher der Kreisstelle Ludwigsburg des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga), redet nicht um den heißen Brei herum. 2G plus bringe alle ans Limit, von der Kneipe bis zum Sterne-Restaurant. „Für manche ist es ein schleichender Tod“, sagt er. Den Gästen könne man keinen Vorwurf machen, der Politik schon. Unübersichtliche Verordnungen, ein Riesen-Mehraufwand für die Gastronomen, unausgegorene Kriterien für die Auszahlung von Hilfsgeldern: „Dieser Zickzackkurs schafft alles, nur kein Vertrauen“, so Müller.