1 Tausende Menschen hatten in Berlin gegen die Corona-Politik der Bundesregierung demonstriert. Foto: AP/Michael Sohn

Auf der Berliner Demonstration gegen die Corona-Politik laufen Nazis und Reichsbürger ganz selbstverständlich mit – am Ende erreichen sie fast ihr Ziel.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Berlin - Von den Kampfspuren des Vorabends ist an diesem sonnigen Berliner Sonntagmorgen kaum mehr etwas zu sehen. Am Häuschen des Besucherdienstes stehen die ersten Touristen Schlange, um die Reichstagskuppel zu erklimmen. Das einzige Utensil, das an die unschönen Ereignisse vor dem Sitz des Bundestages erinnert, die sich hier am Rande des Protests gegen die Corona-Politik der Regierung abgespielt haben, ist ein unter einem Baum liegendes Transparent. „Weg mit der BRD“ steht darauf.