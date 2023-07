1 Jens Spahn wurden im Bundestag kaum kritische Fragen gestellt. Foto: dpa/Tobias Schwarz











Berlin - Man muss auch mal Glück haben im Leben. Und am Mittwoch war es für Jens Spahn so weit. Da übt die Opposition seit Tagen heftige Kritik am Krisenmanagement des Gesundheitsministers, und der Koalitionspartner SPD spottet über den „Ankündigungsminister.“ Nichts hätte also nähergelegen, als dass ihm die Bundestagsabgeordneten am Mittwoch in der Regierungsbefragung ordentlich auf den Zahn fühlen. Doch genau das taten sie nicht – jedenfalls nicht an dem Punkt, der zuletzt viele Bürger erstaunt und enttäuscht hat.