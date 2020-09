Corona-Ausbruch in Garmisch-Partenkirchen

1 In Garmisch-Partenkirchen sorgte eine Frau vermutlich aus Leichtsinn für einen Corona-Ausbruch. Foto: dpa/Angelika Warmuth

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann fordert Konsequenzen für die Frau, die in Garmisch-Partenkirchen vermutlich für einen Corona-Ausbruch verantwortlich ist. Sie zog trotz Symptomen durch die Straßen, ohne auf das Ergebnis ihres Tests zu warten.

Garmisch-Partenkirchen - Nach einem heftigen Corona-Ausbruch in Garmisch-Partenkirchen fordert Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) Konsequenzen für die mutmaßliche Verursacherin. „Sollte sich bestätigen, dass die Frau bewusst trotz eindeutiger Corona-Symptome die Quarantäne ignoriert hat, muss sie mit einem empfindlichen Bußgeld rechnen“, sagte Herrmann dem „Münchner Merkur“ (Montag).

„Gegen so eine Rücksichtslosigkeit sollte ein klares Signal und ein mahnendes Beispiel gesetzt werden, dass jeder mit empfindlichen Sanktionen rechnen muss, der in dieser besonderen Situation der Pandemie gegen die Regeln verstößt und andere vorsätzlich in Gefahr bringt.“

Lesen Sie hier: Eine Superspreaderin geht auf Kneipentour

Das Landratsamt geht davon aus, dass der Ausbruch auf eine sogenannte Superspreaderin zurückzuführen ist. Die 26-Jährige soll durch verschiedene Kneipen in der Marktgemeinde am Fuße der Zugspitze gezogen sein und dabei mehrere Menschen angesteckt haben. Nach Angaben der Behörde hat sie auf der Kneipentour schon Symptome gehabt und auf die Ergebnisse ihres Corona-Tests gewartet. In Bayern kann bei Verstößen gegen Quarantäne-Auflagen ein Bußgeld von 2000 Euro verhängt werden.

