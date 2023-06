1 Beatmungsgeräte werden so stark nachgefragt wie noch nie. Dräger und andere Hersteller arbeiten derzeit auf Hochtouren. Foto: dpa/Kay Nietfel

Kein Apparat ist im Kampf gegen Covid-19 so wichtig wie das Beatmungsgerät. Weltweit ist der Bedarf enorm – und kaum zu decken.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Berlin - Anfang März stellte Dr. Charlene Babcock, eine Notfallmedizinerin aus Detroit (US-Bundesstaat Michigan), ein kurzes Video ins Netz. Darin erklärt sie, wie sich ein Beatmungsgerät in wenigen Schritten so umbauen lässt, dass es gleichzeitig vier Patienten versorgen kann. Binnen kürzester Zeit wurde die hochspezielle Anleitung rund 800 000-mal geklickt. Offensichtlich haben weltweit Ärzte und Kliniken Interesse an der Frage.