9 Illustratorin Lena Steffinger nutzt die Comic-Session, um sich mit anderen zu vernetzen. Foto: Lichtgut/Zophia Ewska

Einen Comic zeichnen an nur einem Tag: Dieser Aufgabe stellten sich 22 Teilnehmer aus der Region bei der Comic-Session der Merz-Akademie – und schufen kleine Kunstwerke und spannende Geschichten.











Der Countdown läuft am Sonntagvormittag an der Merz-Akademie in Stuttgart. Noch eineinhalb Stunden haben die Teilnehmer der 24-Stunden-Comic-Session der Stuttgarter Hochschule für Gestaltung, Kunst und Medien Zeit, um ihren eigenen Comic fertigzustellen. Seit Samstagmittag sitzen sie über ihren Werken. Es herrscht konzentrierte Stille, auf den Tischen liegen Pinsel, Stifte und Papier verstreut, manche arbeiten auch digital. „Jetzt ist gerade eine gute Phase. Es gab Kaffee und Brezeln zum Frühstück“, sagt Florian Bayer beim Blick in den Raum. Er ist Professor für Illustration an der Merz-Akademie. Gegen zwei Uhr nachts habe das anders ausgesehen: „Die Leute haben gekämpft und lagen teilweise mit dem Kopf auf der Tischplatte. Aber da beißt man sich durch.“