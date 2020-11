12 Bei den Comedy Wildlife Photo Awards wurden die lustigsten Tierfotos des Jahres gekürt. Foto: Arthur Telle Thiemenn / Comedy Wildlife Photo Awards 2020

Bei den Comedy Wildlife Photo Awards waren auch in diesem Jahr wieder unglaublich lustige Bilder dabei. Gewonnen hat eine freche Schildkröte, die dem Fotografen eine eher unfreundliche Pose entgegenbrachte.

Stuttgart - Ein grinsender Fisch, eine Schildkröte, die den Mittelfinger zeigt, oder ein winkender Bär: Die „Comedy Wildlife Photo Awards 2020“ hatten einige Schnappschüsse zu bieten, die Betrachter zum Lachen brachten.

Seit 2015 werden die lustigsten Tierbilder gekürt, die von professionellen- oder Hobbyfotografen eingereicht werden. In diesem Jahr war „Terry the Turtle flipping the bird“ von Mark Fitzpatrick der große Sieger und wurde zum witzigsten Foto des Jahres gekürt. Das Bild, auf dem eine Meeresschildkröte den Mittelfinger zeigt, gewann auch in der Kategorie der Meerestiere.

Die Gründer der Veranstaltung, Paul Joynson-Hicks und Tom Sullam, wollen mit der Verleihung auch auf Naturschutz und Artenerhaltung aufmerksam machen. Die witzigsten Bilder der Finalisten der „Comedy Wildlife Photo Awards 2020“ können Sie sich in unserer Bildergalerie ansehen.