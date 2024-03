„Wenn da steht ,Scheiß Türken’ – das macht was mit dir“

4 „Heimat ist da, wo deine Erinnerungen sind“, sagt der 42-jährige Comedian Özcan Cosar, der in Stuttgart aufgewachsen ist. Foto: Boris/ Breuer

Comedian Özcan Cosar spricht vor dem Start seiner neuen TV-Show im Interview über seine Jugend in Stuttgart, über Rassismus und erklärt, warum er nicht der „Deutsch-Türke“ sein will.











Jede Woche sprechen die beiden Comedians Özcan Cosar und Bastian Bielendorfer in ihrem Podcast „Bratwurst und Baklava“ über Vorurteile, Pop und ihren Alltag. Am Mittwoch starten die beiden eine gemeinsame TV-Show und einen „freundschaftlichen Kultur-Schlagabtausch“. Vor dem Start hat Özcan Cosar, der in Stuttgart aufgewachsen ist, mit unserer Zeitung über seine Kindheit und Jugend im Kessel, Klischees und Rassismus gesprochen.