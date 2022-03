1 Elena Strauß und Luca Salvatore freuen sich, dass sie nach zwei Jahren mit ihrer Genussmesse Tisch & Tafel in die Alte Kelter in Fellbach zurückkehren können. Foto: /Karoline Kirchhof

Auch in harten Zeiten ist es wichtig, den Genuss zu erhalten, also das Gute im Leben. Davon sind die Macher der Tisch & Tafel überzeugt. Nach zweijähriger Coronapause kehrt die Messe in die Alte Kelter zurück – erstmals vereint mit dem Stuttgarter Weindorf.















Es ist ein deutliches Zeichen der Zuversicht. Erstmals tun sich die Genussmesse Tisch & Tafel und das Stuttgarter Weindorf zusammen, um am 2. und 3. April 2022 in der Alten Kelter in Fellbach nach der langen Corona-Pause gemeinsam Flagge zu zeigen und zwei Veranstaltungen wiederzubeleben, die viel zu lange aussetzen mussten. Mit einer Laube ist das Stuttgarter Weindorf mit Chefin Bärbel Mohrmann als neuer Kooperationspartner dabei, wenn Manufakturen, Designer, Küchenmeister, Winzer, Brauereien und Startups kreative Ideen rund um Essen, Trinken, Wohnen und Dekoration unterhalb des Kappelbergs präsentieren.

Winzer haben Weintasting und Vertrieb auf den Laptop verlagert

„Durch die Coronakrise waren viele kleine Manufakturen gezwungen, ihre Vertriebskanäle umzusteuern“, sagt Luca Salvatore, der die Tisch & Tafel mit Elena Strauß veranstaltet, „wo früher Märkte und Messen der Kernvertriebsweg waren, fielen diese in der Pandemie fast zwei Jahre komplett weg.“ Viele hätten die digitalen Möglichkeiten genutzt und diese vorbildlich ausgebaut, sagt Salvatore und nennt zwei Beispiele: „Winzer wie Thomas Diehl und Christoph Kern haben das Weintasting und den Vertrieb auf den Laptop verlagert. Und Elena Rixinger von Backmichglücklich, die sonst in ihrem wundervollen Atelier Backkurse angeboten hat, produzierte Online-Videos, um die Tricks des Backens beizubringen.“

Schöne Namen der Manufakturen wie „Glücksbisse oder SInnesrauschen“

Dass es jetzt zurück zum Publikum geht, mache die Anbieter „sehr glücklich“, betont Luca Salvatore. Genuss verlange nach Probieren, Testen, Schmecken, Riechen. Am 2. und 3. April wird dies in der Alten Kelter wieder möglich sein. Kleine Manufakturen mit regionalem Bezug werden erwartet. Sie tragen schöne Namen wie „Glücksbisse“, „Kleine Traumfrau“, „Kraftpaule“, „Sinnesrauschen“ oder „Monsieur Sauer Gin“. In gemütlicher Marktplatzatmosphäre sollen „einzigartige und außergewöhnliche Produkte aus der Region“ vorgestellt werden.

Corona zerstört Existenzen. Aus der Not sind neue Herzensprojekte entstanden. Auch bei den Tisch & Tafel-Veranstaltern Elena Strauß und Luca Salvatore, die von sich sagen, „Genussenthusiasten durch und durch“ zu sein, war dies der Fall. Die Pandemie hatte sämtliche Projekte ihrer Messefirma gestrichen. „Den Kopf in den Sand stecken, das war noch nie unsere Art“, sagt Salvatore. Schon als Messeveranstalter brachte er Produkte seines Dorfs aus Italien nach Stuttgart mit und verschenkte sie an Freunde. „Im Lockdown kam schnell der Wunsch auf, diese Produkte nicht mehr nur als Mitbringsel für Freunde, sondern für alle bereitzustellen“, berichtet Elena Strauss. Kurzerhand gründeten die beiden eine neue Firma. „Alle Produkte haben einen familiären Hintergrund“, sagt Salvatore. Auch seine eigene Firma ist nun Ausstellerin in Fellbach.

Stuttgart-Blogger sind mit dabei

Eine Tradition bei der Tisch & Tafel ist, dass sich Stuttgart-Blogger zum Austausch unter dem imposanten Holzdach treffen. Themen zum gemeinsamen Besprechen mit den Besuchern sind Stadtentwicklung, Historie, Zukunftspläne und die schönsten Plätze der Stadt. Außerdem signieren Autoren ihre Bücher. Das Unnütze Stuttgartwissen und das Stuttgart-Album werden am Sonntag, 3. April,12 Uhr, erwartet. Beide Stadtblogs feiern in diesem Sommer ihr zehnjähriges Bestehen und wollen künftig noch enger zusammenarbeiten – etwa mit einer gemeinsamen Homepage und dem Stuttgart-Online-Shop. „Stadtfans sind hier gut aufgehoben“, sagt Veranstalter Luca Salvatore – bei seiner Genussmesse natürlich auch.

Infos zur Tisch & Tafel

Karten ab sofort erhältlich.

Die Genussmesse Tisch & Tafel findet am 2. und 3. April in der Alten Kelter in Fellbach, Untertürkheimer Straße 33, statt. Öffnungszeiten: Samstag 11 bis 19 Uhr, Sonntag 11 bis 18 Uhr. Karten gibt es bei Easy Ticket.