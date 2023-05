1 Das BKA startete gemeinsam mit der niederländischen und belgischen Polizei die Kampagne „Identify Me“. Foto: AFP/HANDOUT

Die internationale Polizeiorganisation Interpol hat gemeinsam mit der deutschen, niederländischen und belgischen Polizei eine Kampagne gestartet, um 22 lange zurückliegende Frauenmorde aufzuklären.









Die Eine Kampagne des Bundeskriminalamtes (BKA) in Zusammenarbeit mit ausländischen Polizeibehörden hat zwei Cold Cases um Tötungsdelikte an zwei Frauen in Baden-Württemberg wieder aufgerollt. Die Identitäten der beiden Frauen konnten auch Jahrzehnte später noch nicht festgestellt werden, wie die zuständigen Polizeistellen und Staatsanwaltschaften am Mittwoch mitteilten.