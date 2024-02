Cold Case in Ludwigsburg: Frauenmord nach fast 46 Jahren doch noch geklärt

1 In der Walter-Pintus-Straße in Ludwigsburg spielte sich 1978 eine grausige Bluttat ab – sie blieb Jahrzehnte ungeklärt . Foto: red/Wolf-Dieter Obst

Eine 35-Jährige wurde im Juni 1978 in ihrer Wohnung von einem Eindringling überfallen und brutal erstochen. Der Fall blieb ungeklärt – bis jetzt. In den USA wurde ein einstiger US-Soldat als Verdächtiger verhaftet.











Sie hatte keine Chance. Bärbel G., eine 35-jährige Arbeiterin, allein lebend, wurde in ihrem Einzimmerapartment überfallen, mit 37 Messerstichen getötet. Der Mörder war durch das Badezimmerfenster in ihre Wohnung in der Walter-Pintus-Straße im Osten Ludwigsburgs eingedrungen. Am 11. Juni 1978, einem Sonntagabend, wurde ihre Leiche gefunden – und der Täter sollte fast 46 Jahre lang unbekannt bleiben. Nun aber scheint der Fall geklärt: Mehr als 6200 Kilometer Luftlinie entfernt, im Bundesstaat New York in den USA, wurde ein Tatverdächtiger verhaftet.