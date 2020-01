CMT in Stuttgart

1 Kaum ein Tag, an dem nicht die Besucher in Scharen auf die Messe geströmt wären. Foto: dpa/Tom Weller

Noch dieses Wochenende hat die Touristikmesse CMT ihre Pforten geöffnet. Und schon jetzt zeichnet sich ein Besucherrekord ab. Der Andrang nährt die Forderung nach einer neuen Halle.

Stuttgart - Die Touristikmesse CMT steuert in diesem Jahr auf einen neuen Besucherrekord zu und wird die Bestmarke aus dem Jahr 2018 mit 265 000 Gästen übertreffen. „Und zwar nicht nur ein bisschen, sondern deutlich“, sagt Roland Bleinroth, Geschäftsführer der Messe schon vor dem letzten Wochenende.

Er und sein Team seien selbst noch am recherchieren, was zu den sehr guten Zahlen geführt hat. Man habe an einigen Stellschrauben gedreht, sei etwa neue Medienpartnerschaften mit Bloggern eingegangen und natürlich hätte auch das frühlingshafte Wetter mitten im Januar dazu beigetragen. Die positive Bilanz ist auch auf neue Besucherströme zurückzuführen. Vor allem der bislang größte Caravaning-Bereich auf der CMT hat viele Besucher aus Bayern angezogen, sodass der Anteil der Urlauber, die aus einer Entfernung von über 100 Kilometer angereist sind, jetzt bei 34 Prozent liegt.

Positives Fazit von Ausstellern

Schon am ersten Wochenende waren 90 000 Besucher auf der Messe – der enorme Andrang bestätigt Bleinroth auch bei der Forderung nach einer neuen Halle. „Die Halle 11 wird ein Thema werden, wenn wir davor die infrastrukturellen Bedingungen geschaffen haben“, sagt er. Zunächst werden zwei neue Servicegebäude gebaut – davon eines für die Messefeuerwehr, dann soll die Straße L 1192 verbreitert werden, um die Staus rund um die Messe zu reduzieren, und dann müssen noch neue Parkplätze geschaffen werden.

Aber nicht nur die Besucherzahlen stimmen. Auch die Partner und die Aussteller der CMT ziehen ein sehr positives Fazit. Sehr zufrieden mit dem Messeauftritt ist der CMT Caravaning-Partner Heilbäderverband Baden-Württemberg. „Wir konnten mit den Caravanern eine Zielgruppe ansprechen, die wir sonst nie erreicht hätten“, sagte Arne Mellert, Geschäftsführer des Heilbäderverbandes.

Der Caravaningteil zieht auch immer mehr europäische Aussteller auf die CMT. 2019 wurden in Deutschland 80 000 neue Wohnwagen und Reisemobile zugelassen. „Das macht 40 Prozent des gesamten Anteils ins Europa aus, und natürlich zieht das die Hersteller auf die CMT“, sagt Holger Siebert Vizepräsident beim Caravaning Industrieverband CIVC. Die nächste CMT ist vom 23. bis 31. Januar 2021.