1 Das Gebäude am Hirschbuckel wird abgerissen. Foto: LICHTGUT/Max Kovalenko

Der Club Toy schließt. Das Gebäude am Hirschbuckel in Stuttgart wird abgerissen. So blickt Betreiber Ingo Wadowski auf das Ende einer Ära und die Club-Kultur in der Stadt.









Wer das Toy nicht kennt, könnte es fast übersehen. Zwischen der großen Treppe an der Hirschstraße und dem Club Schocken befindet sich der Eingang. Am verlängerten Wochenende wird hier zum letzten Mal getanzt und gefeiert, dann schließt das Toy. Die Stinag AG, Eigentümerin des Gebäudes, kündigte an, das Gebäude abzureißen und ein neues bauen zu wollen.