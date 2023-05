Clown in Weil im Schönbuch

1 Nimrod Eisenberg im Einsatz als Clown Foto: Nimrod Eisenberg/

In Zeiten der Krise brauchen die Menschen etwas zu lachen. Nimrod Eisenberg ist ein professioneller Clown und gibt aktuell Ehrenamtlichen der Organisation Truemoments Tipps.









Wenn Nimrod Eisenberg seine rote Clownsnase aufsetzt, legt er alles ab, was ihn von anderen Menschen abgrenzen könnte. Dann besitzt er keine Nationalität mehr, gehört keiner Religion an, keiner politischen Richtung, keiner sozialen Sparte. Er ist nur noch eins: ein Mensch. „Das ist das Geheimnis von Clowns“, sagt er. „Und der Grund, warum wir dazu in der Lage sind, Menschen ein Gefühl von Hoffnung, Gemeinschaft und Zusammengehörigkeit zu geben.“