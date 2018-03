Christian Titz HSV-Trainer greift vor VfB-Spiel durch

Von red/dpa 28. März 2018 - 11:57 Uhr

HSV-Coach Christian Titz vor dem Spiel gegen den VfB Stuttgart. Foto: dpa

Für den Hamburger SV ist die Partie beim VfB Stuttgart so etwas wie die allerletzte letzte Chance auf den Klassenverbleib. Dementsprechend angespannt ist die Situation beim Tabellenletzten.

Hamburg - Fußball-Bundesligist Hamburger SV verzichtet bis auf Weiteres auf Mergim Mavraj. Coach Christian Titz verbannte den 31 Jahre alten Abwehrspieler am Mittwoch überraschend ins Regionalligateam des HSV II. „Das Trainerteam hat sich aus sportlichen Erwägungen dazu entschieden, ab heute auf Mavraj zu verzichten. Wir haben ihn daher angewiesen, bis auf Weiteres in der U21 am Training teilzunehmen“, teilte HSV-Direktor Sport Bernhard Peters nach einem Gespräch mit dem Albaner mit.

Mehr zum Thema

Der Innenverteidiger, der unter Markus Gisdol zum Stamm und unter dessen Nachfolger Bernd Hollerbach zumindest immer zum Kader gehört hatte, war von Titz bei dessen Premiere gegen Hertha BSC (1:2) auf die Tribüne gesetzt worden. Der 46 Jahre alte Fußball-Lehrer hatte die Entscheidung damit begründet, dass er auf schnellere Innenverteidiger setzen wolle. Auch der Grieche Kyriakos Papadopoulos, bis dahin Stammkraft, saß wegen dieser Entscheidung nur noch auf der Ersatzbank.