Nach der Niederlage gegen Erzgebirge Aue steckt der Karlsruher SC mitten im Abstiegskampf der zweiten Liga. Im Derby gegen den VfB Stuttgart fordert Trainer Christian Eichner vollen Einsatz.

Karlsruhe - Der abstiegsbedrohte Karlsruher SC sollte im Endspurt der 2. Fußball-Bundesliga aus Sicht von Trainer Christian Eichner nicht den Mut verlieren.

Trotz der zuletzt fehlenden Konsequenz in der Offensive forderte Eichner am Montag von seiner Mannschaft, sich nicht aufzugeben. „Das ist, wie wenn Du eine Frau erobern willst. Du musst immer dran bleiben. Du musst immer investieren. Du musst immer dran glauben. Mit ihr Essen gehen, mit ihr ins Kino“, sagte der 37-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. „Immer in die Box investieren – nach hinten und nach vorne. Irgendwann kommt das Glück zu Dir.“

Nach dem 0:1 am Sonntag bei Erzgebirge Aue stehen die Badener weiter auf dem Abstiegs-Relegationsplatz. Am nächsten Sonntag (13.30 Uhr/Liveticker) empfangen sie den VfB Stuttgart zum Derby.