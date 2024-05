1 Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 3000 Euro. (Symbolbild) Foto: dpa/Lino Mirgeler

Ein Chevrolet-Fahrer ist am Mittwochabend zwischen Ottmarsheim und Gemmrigheim von der Straße abgekommen und im Graben gelandet. Ein Alkoholtest der Polizei offenbarte, was wohl zu dem Unfall geführt hatte.











Ein 53-Jähriger saß am Mittwochabend mit 3,6 Promille am Steuer, als er zwischen Ottmarsheim und Gemmrigheim von der Fahrbahn abkam. Wie die Polizei mitteilt, wollte der Mann gegen 20.55 Uhr nach rechts in Richtung Neckarwestheim abbiegen, wobei er die Kontrolle über seinen Chevrolet verlor und nach links von der Straße abkam. Dort fuhr er auf eine Verkehrsinsel, stieß mit mehreren Schildern zusammen und landete schließlich im Graben.