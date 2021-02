Verbindung wird geprüft Gibt es bald einen Nachtzug von Baden-Württemberg nach Spanien?

Nachtzüge sind seit einiger Zeit wieder voll im Trend. Am Mittwoch wird in Heidelberg eine Studie vorgestellt, welche die Möglichkeit einer Verbindung von Barcelona bis nach Frankfurt geprüft hat. Dabei sind auch Haltestellen in Baden-Württemberg vorgesehen.