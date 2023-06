1 Das Entertainment-System MBUX kann auch ChatGPT einbinden – zunächst aber nur in einem begrenzten Versuch. Foto: Mercedes-Benz AG/Mercedes-Benz AG – Communicati

Langeweile beim Autofahren soll der Vergangenheit angehören. Mercedes integriert ChatGPT in seinen Sprachassistenten, der damit Wissensfragen aller Art beantworten, über die Reiseziele informieren und sogar mit den Insassen diskutieren kann.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Bei langen Autofahrten kommen die Gedanken zuweilen ins Fließen. Wer in den Nachrichten etwas über das Heizungsgesetz hört, will vielleicht spontan wissen, wie eigentlich der Emissionshandel funktioniert, mit dem man den CO2-Ausstoß auf eine andere Weise eindämmen kann. Oder es kommt einem die Frage in den Sinn, wer noch mal der letzte deutsche Kaiser war.