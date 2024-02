Charlottenplatz Stuttgart: Breuninger-Parkhaus: Abriss beginnt im März

1 Das Breuninger-Parkhaus an der Hauptstätter Straße wird abgerissen und durch einen Mobility Hub ersetzt. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Anfang März wird mit dem Abriss des Breuninger-Parkhauses für einen neuen Mobilty Hub begonnen. Die B-14-Rampe zum Charlottenplatz soll dann von Ende Mai an gesperrt werden.











Nun steht der Zeitplan: Der Abriss des Breuninger-Parkhauses an der Hauptstätter Straße beginnt am 4. März. Auf dem Areal im Bohnenviertel entsteht neben dem Haus für Film und Medien auch ein neuer Mobility Hub. Dafür muss die B-14-Rampe zum Charlottenplatz gesperrt werden, ein Umstand, der in der Kritik steht. Außerdem wird der Verkehr ab Ende Mai über die Esslinger Straße umgeleitet – die Stadt rechnet mit immerhin 4000 Fahrzeugen am Tag.