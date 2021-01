Frau in Stadtbahn sexuell belästigt – Zeugen gesucht

Charlottenplatz in Stuttgart

1 Die Polizei sucht nach dem Vorfall Zeugen. (Symbolfoto) Foto: dpa/Carsten Rehder

Eine junge Frau wird in einer Stadtbahn sexuell belästigt. Bereits einige Wochen zuvor war der Unbekannte der 20-Jährigen aufgefallen. Die Polizei sucht Zeugen.

Stuttgart-Mitte - Ein unbekannter Mann hat am Freitag in einer Stadtbahn eine 20-Jährige sexuell belästigt. Wie die Polizei berichtet, begegnete die Frau dem Mann gegen 18.30 Uhr auf einem Bahnsteig der U-Bahn-Haltestelle Charlottenplatz.

Als sie in die Stadtbahnlinie U12 Richtung Dürrlewang einstieg, rannte der Unbekannte zu ihr und drängte sich zeitgleich mit ihr in die Stadtbahn hinein. Die Geschädigte verließ daraufhin den Wagen sofort wieder durch die noch geöffnete Türe, wobei ihr der Täter jedoch mit beiden Händen an den Po griff.

Unbekannter kann entkommen

Von dem Mann, der mit der Stadtbahn wegfuhr, liegt eine Beschreibung vor. Er soll 20 bis 25 Jahre alt und 1,80 bis 1,85 Meter groß sein. Des Weiteren wird er mit schwarzen, kurzen sowie gewellten Haaren und einem indischen Erscheinungsbild beschrieben.

Der Mann war der Frau bereits am Freitag, 11.12.2020, in einem Einkaufszentrum am Mailänder Platz aufgefallen. Dort soll er sie über einen längeren Zeitraum wortlos auch durch mehrere Geschäfte verfolgt haben und ihr anschließend noch bis zum Charlottenplatz hinterhergegangen sein. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0711/89905778 zu melden.

