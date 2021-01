Kretschmann erläutert Corona-Beschlüsse Grundschulen und Kitas im Südwesten könnten am 18. Januar öffnen

Winfried Kretschmann will Grundschulen und Kitas in Baden-Württemberg vom 18. Januar an unter Umständen wieder öffnen – wenn dies mit Blick auf die Corona-Zahlen vertretbar ist. „Wir sind noch nicht über den Berg“, sagte der Regierungschef am Abend.