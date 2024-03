Der FC Bayern spielt im Viertelfinale der Champions League gegen den FC Arsenal, Borussia Dortmund gegen Atletico Madrid: Im Viertelfinale der Champions League bekommen es die beiden deutschen Klubs mit namhaften und äußerst unangenehmem Gegnern zu tun – es hätte aber auch schlimmer kommen können.

Ein weiteres mögliches deutsches Duell blieb den Münchnern und dem BVB nach ihrem Bundesliga-Treffen am 26. März freilich ebenso erspart wie einer der ganz großen Favoriten: Knüller in der Runde der letzten Acht ist das Aufeinandertreffen von Real Madrid und Manchester City.

Die deutschen Mannschaften spielen zuerst auswärts

Wie die Auslosung durch Glücksfee John Obi Mikel, 2012 Champions-League-Sieger mit dem FC Chelsea, ergab, könnten die Bayern und die Dortmunder in der Königsklasse aber im Finale am 1. Juni in Wembley aufeinander treffen. „Das wäre eine coole Sache“, sagte BVB-Boss Hans-Joachim Watzke bei Sky. Zunächst aber müssen die Dortmunder am in den Hexenkessel Estadio Metropolitano. Auch der FC Bayern tritt zuerst auswärts bei Arsenal an.

Die Hinspiele sind auf den 9. und 10. April 2024 datiert, die Rückspiele finden eine Woche später – am 16. und 17. April statt. Ob Dortmund und die Bayern jeweils am Dienstag oder Mittwoch spielen, steht noch nicht fest. Dementsprechend ist auch noch offen, wer die Spiele überträgt. Amazon Prime hat Übertragungsrechte für ein Spiel am Dienstag, die restlichen Partien sind bei DAZN zu sehen.

Watzke reagierte auf das Los erstaunlich zufrieden. „Für uns war das Wichtigste: Wir wollten gerne das Auswärtsspiel als erstes haben. Atletico ist ein tolles Los für uns, aber du willst nicht im Rückspiel nach Madrid.“ Er betonte, dass „wir uns nichts vormachen müssen, das werden schwere Spiele“, ergänzte aber auch mit einem Schmunzeln: „Atletico gegen uns, das ist fifty-fifty.“ Kurios: Das Duell mit Madrid war auch bei der Probeauslosung herausgekommen.

Auch die Halbfinal-Paarungen stehen schon fest

Auf dem Weg in ein zweites „German Endspiel“ nach 2013 hat der FC Bayern mutmaßlich den schwierigeren Weg: Bei einem Sieg gegen den FC Arsenal mit dem zuletzt starken Kai Havertz, derzeit immerhin Tabellenführer der Premier League, wäre Real oder ManCity Gegner im Halbfinale. „Kai Havertz, mein Freund, ich warte auf dich!“, witzelte Routinier Thomas Müller.

Dortmund träfe beim Einzug in die Runde der letzten Vier auf den Sieger der Duelle zwischen Gruppengegner Paris St. Germain und dem FC Barcelona. Zuvor gibt es gegen Atletico ein Wiedersehen mit dem Ex-Dortmunder Axel Witsel.

Die Viertelfinal-Partien im Überblick:

FC Arsenal – Bayern München

Atletico Madrid – Borussia Dortmund

Real Madrid – Manchester City

Paris St. Germain – FC Barcelona

Großer Respekt auf der Insel

In London geht bei Arsenal schon die Angst um vor den Bayern und Torjäger Harry Kane: „Ein Albtraum“ sei das Los für Teammanager Mikael Arteta, kommentierte die Daily Mail, „ein Horror“, urteilte die Sun. Einfach wird es aber auch für die Münchner nicht: Die Gunners 2024 sind nicht mehr das Arsenal von 2017, das der Rekordmeister damals im Achtelfinale zweimal überzeugend 5:1 besiegte.

Thomas Tuchel wiederum ließ sich von den möglichen Gegnern bereits vor der Auslosung, die die Münchner an der Säbener Straße gemeinsam verfolgten, nicht aus der Ruhe bringen: „Jetzt brauchst du ein bisschen Glück“, sagte er, und: „Ab sofort ist alles möglich.“ Ab dem Nachmittag wollte er sich aber lieber dem anstehenden Bundesligaspiel bei Darmstadt 98 widmen: „Wir müssen liefern, um weiter dran zu bleiben.“

Wo und wann findet das Finale statt?

Das Finale der Champions Leauge findet in diesem Jahr in einem der berühmtesten Stadien der Welt statt: im Wembley-Stadion in London. Dort waren im Finale 2013 Bayern und Dortmund aufeinander getroffen. Das Endspiel um die europäische Fußball-Krone steigt am Samstag, 1. Juli, Anpfiff ist um 21 Uhr. Das Spiel wird im Free-TV und Livestream des ZDF sowie auf der Streamingplattform DAZN übertragen.