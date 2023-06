1 Ilkay Gündogan (Mitte, mit Pokal) feiert mit seiner Mannschaft den Sieg der Champions League. Foto: AFP/FRANCK FIFE

Das Finale der Champions League nimmt für Manchester City und Pep Guardiola zunächst einen ungünstigen Verlauf. In der zweiten Halbzeit wird es für die Cityzens besser – viel besser.









Ilkay Gündogan ließ sich auf den Rasen fallen, als könne er sein Glück kaum fassen. Wunderstürmer Erling Haaland hatte Tränen in den Augen. Pep Guardiola genoss seinen großen Triumph voller Emotionen. Manchester City hat nach mehreren vergeblichen Anläufen die Champions League gewonnen und das Triple mit Meisterschaft und Pokalsieg perfekt gemacht. Tausende Fans feierten am Samstagabend in Istanbul das 1:0 (0:0) in einem intensiven Finale gegen Inter Mailand mit dem am Ende bitter enttäuschten Nationalspieler Robin Gosens.