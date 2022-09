1 Die Bayern-Profis feiern ihren Sieg im Champions League-Spiel gegen den FC Barcelona. Foto: dpa/Peter Kneffel

Die Bundesligisten scheinen nun in der Königsklasse angekommen zu sein. Alle drei deutschen Mannschaften holten am Dienstagabend einen Sieg. Wie die Spiele verliefen.















Der FC Bayern München hat bei der Rückkehr von Weltfußballer Robert Lewandowski sein Heimspiel gegen den FC Barcelona in der Champions-League-Gruppenphase gewonnen. Auch Eintracht Frankfurt gegen Olympique Marseille und Bayer Leverkusen gegen Atletico Madrid holten Siege am zweiten Spieltag.

Beim 2:0 (0:0) der Bayern am Mittwochabend trafen Lucas Hernandez per Kopf (50. Minute) und Nationalspieler Leroy Sané (54.) kurz nach der Pause, Lewandowski vergab seine Möglichkeiten für die Katalanen. Mit sechs Punkten ist der deutsche Fußball-Rekordmeister Erster in Gruppe C und im Gegensatz zur Bundesliga in der Königsklasse weiter makellos.

Pyro-Auseinandersetzungen beim Frankfurt-Spiel

Dem 1:0 (1:0) von Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt bei Olympique Marseille im Parallelspiel gingen gefährliche Böller- und Raketenschüsse aus beiden Fanlagern voraus, die der Eintracht wegen des nun drohenden Geisterspiels etwas die Freude über den ersten Sieg der Vereinsgeschichte in der Champions League nahmen. Für Wirbel sorgten außerdem Bilder im Internet, die einen Eintracht-Fan beim Hitlergruß zeigen sollen. Das Tor für Frankfurt erzielte Jesper Lindström kurz vor der Halbzeit (43.).

Bayer Leverkusen bejubelte ein spätes 2:0 gegen Atletico Madrid. Robert Andrich (84.) und Moussa Diaby (87.) trafen. Für die zuletzt enttäuschenden Leverkusener war der Erfolg gegen den Favoriten in Gruppe B der erst zweite Pflichtspielsieg der Saison.