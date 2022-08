1 Wer will Kinosessel haben? Foto: /Marius Venturini

Der Saal "Little Red“ im Kornwestheimer Kino wird neu gestaltet. Dafür müssen die alten Stühle raus – wer einen haben will, sollte schnell sein.















Link kopiert

Ein Kinosessel ist nichts, was man sich alle Tage kauft – erst recht nicht für gerade einmal acht Euro pro Stück. Deshalb ist der Andrang im Capitol-Kino in Kornwestheim groß, wenn dort nun bereits zum dritten Mal die Bestuhlung verkauft wird. Der Saal „Capitol“ wurde bereits im vergangenen Jahr in zwei Etappen geräumt und neu gestaltet. Alle 140 Sitze sind dabei weggekommen. „Die Leute kamen von sonst wo her und haben die Sessel für Gruppenräume, Hobbykeller oder für den Flur zum Schuhe anziehen gekauft“, erzählt Tobias Scholz, der Programmgestalter des Kinos. Nun folgt der kleinere Saal „Little Red“: Dort sind 76 Plätze, davon fünf Reihen Klappstühle und eine Reihe feste Bestuhlung, zu verkaufen.

Es wird einfach Zeit für neue Sessel, sagt Tobias Scholz. Die Stühle im „Little Red“ stammen aus den späten 80er Jahren. Mittlerweile entsprechen sie nicht mehr dem modernen Komfort, auch wenn einige vor wenigen Jahren mit den letzten Ersatzpolstern ausgestattet worden sind. „Die Polsterung lässt jetzt einfach nach“, sagt Scholz. Deshalb werden sie nun Ende September ersetzt durch etwas breitere, nagelneue Kinoreihen. Besonders komfortabel wird die letzte Reihe sein mit viel Beinfreiheit und breiter Rückenlehne. Das für den Saal typische Rot werden die Stühle aber behalten. Voraussichtlich vom 26. bis 28. September werden die alten Sitze abmontiert – und zwar von den Käufern selbst. Am vergangenen Wochenende hatte das Capitol die Anzeige auf Facebook gestellt, dass die Kinosessel vorbestellt werden können – am nächsten Tag war schon die Hälfte vergeben. Das Geld, das beim Sesselverkauf zusammenkommt, spendet das Kino – genauso wie im vergangenen Jahr – an die Kornwestheimer Tafel.

Die neuen Sitze sind breiter

Wenn Ende September die alten Stühle aus dem „Little Red“ abgeholt sind, werden die neuen gleich im Anschluss geliefert. Scholz geht davon aus, dass es zwei Tage dauern wird, sie einzubauen. „Das geht relativ zackig“, sagt er. Dann kann der Betrieb im kleinen Saal weitergehen.

Im Zuge des Umbaus wird auch der Treppenaufgang zum Kornwestheimer Kino neu gestaltet. Die alten Schaukästen an der Wand werden ersetzt durch Plakate, die wie in der Wand eingelassen wirken. Eine neue LED-Beleuchtung soll an dieser Stelle für Moderne und Eleganz sorgen. Außerdem werden die Teppichböden komplett erneuert.

Kinofest im September

Vielleicht zieht das neue Erscheinungsbild des Capitols ja auch wieder mehr Besucher an. Zurzeit geht es laut Tobias Scholz zwar aufwärts, aber es kommen noch lange nicht so viele Gäste wie vor der Pandemie.

Als kleines Highlight für die Besucher beteiligt sich das Capitol wieder am diesjährigen Kinofest. Das ist eine Aktion, an der bundesweit etliche Kinos teilnehmen – und in Kornwestheim eine Möglichkeit, sich von den alten Kinosesseln im „Little Red“ zu verabschieden.

Der Termin ist am Samstag und Sonntag, 10. und 11. September. An diesen Tagen kostet das Kinoticket fünf Euro, egal für welchen Film und auch unabhängig davon, ob er in 2D oder 3D läuft. In Kornwestheim werden an dem Wochenende unter anderem die Filme „Alle für Ella“ und „Star Trek 2 – der Zorn des Khan“ im Directors Cut gezeigt.

Wer sich einen der letzten Stühle aus dem Kornwestheimer Kino Capitol sichern möchte, kann sich verbindlich bei Tobias Scholz unter der Telefonnummer 01 57 75 79 32 96 melden. Es müssen mindestens zwei Stühle gekauft werden. Pro Stück beträgt der Preis acht Euro. Das Kinopersonal hilft beim Ausbau zwischen dem 26. und 28. September.