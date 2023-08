Nina Renoldi will mit „Spitzbuben“ vom Hi Life ihr Publikum verjüngen

1 Denis Gugac (links), Mitgründer des Clubs Hi Life, und sein Geschäftspartner Tim Berkemer (rechts) werden „Untermieter“ von Festwirtin Nina Renoldi. Gastroberater Klaus Schöning (Zweiter von rechts) hat den Deal eingefädelt. Foto: /Joris Haas

Verjüngungskur für den Wasen: Wirtin Nina Renoldi baut für die Macher vom Hi Life die Empore ihrer Almhütte Royal um. In der neuen Clubzone legen künftig DJs auf. Die Spitzbubenbar, so der Name der Location, darf am Wochenende bis ein Uhr öffnen.









Unter dem Motto „Sag Hi zum Leben“ hat Denis Gugac vor sechs Jahren den Club Hi Life am Rotebühlpatz mit zwei Partnern eröffnet. Ein neuer Raum für Kunst und Party sollte entstehen – gespielt wird dort HipHop, R&B, Black Music und vieles mehr. Oft ist der Keller brechend voll – seine Fans sagen, die Location gehöre zu den besten Clubs der Stadt.