14 Auf dem Cannstatter Wasen wird fleißig gearbeitet: In knapp zwei Wochen ist die Eröffnung. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Das Stuttgarter Frühlingsfest beginnt am Karsamstag. Die Festzelte werden fehlen, es soll nicht nur wegen der Pandemie ruhiger zugehen. Etliches wird anders sein als in früheren Jahren.









Es ist ein Schritt zurück in die Normalität. Mit zwei Jahren Verzögerung wird von Karsamstag an drei Wochen lang das 82. Frühlingsfest gefeiert. Ohne Zäune, ohne Zugangsbeschränkungen, Besucher müssen nicht geimpft, genesen oder getestet sein. Nachdem bereits in Kirchheim/Teck der Märzenmarkt und in Göppingen das Frühlingsfest gefeiert wird, kehrt auch nach Stuttgart der Rummel zurück.