1 Modedesigner Harald Glööckler wird am Freitag auf dem Cannstatter Wasen erwartet. Foto: IMAGO///Bernd Elmenthaler

Wird ein Bierfest besser, wenn Promis die Krüge stemmen? Zum Start der Wiesn haben Florian Silbereisen und Andreas Gabalier gefeiert – auf dem Wasen wird erstmals Harald Glööckler dabei sein. Wir sprachen mit ihm. Winfried Kretschmann dagegen kommt nicht.











Als er jung war und in Maulbronn lebte, war das Cannstatter Volksfest kein Thema für ihn. „Damals hab’ ich der Generation Punk oder Edel-Punk angehört“, sagt Harald Glööckler unserer Redaktion, „vielleicht auch der Generation Barock-Punk.“ Auf den Wasen jedenfalls habe ihn nichts gezogen, der ohnehin „eine ganze Strecke“ von seinem Heimatort entfernt war. „Damals bin ich lieber in schicke Night-Clubs mit Cocktails und Champagner in Stuttgart, München oder Pforzheim gegangen“, erinnert sich der heute in Berlin lebende Modedesigner.