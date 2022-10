1 Es wird gebaggert Foto: fr

Der Wasenhocker bekommt Konkurrenz. Erst hat ihm Stuttgarts OB Frank Nopper die Grenzen aufgezeigt mit seinem enzyklopädischen Wissen über die Historie des Fassanstichs beim Oktoberfest und beim Volksfest. Nun hat auch VfB-Trainer Pellegrino Matarazzo seine Liebe zum Volksfest bekundet. Nach dem Besuch mit der Mannschaft im Hofbräu-Zelt hat der studierte Mathematiker gesagt, das sei ein „Kulturerlebnis“ gewesen. Es war ja sein erstes Volksfest, und als Amerikaner mag einem da schon das eine oder andere wunderlich vorkommen. Immerhin weiß er nun über die Deutschen, das sie sonderbares Liedgut pflegen, aber auch: „Sie verstehen zu arbeiten, aber auch zu feiern.“ Gerne würde man mal wieder einen VfB-Sieg feiern, aber das nur am Rande. Doch wohlwollend hat der Wasenhocker registriert, dass die Truppe des VfB keine Pseudotracht trugen, sondern schmucke weiße Hemden und rote Westen. Respekt, sie haben sich nicht als Bayern verkleidet.

Bodo mit dem Bagger

Manchmal denkt man ja, alle dummen Sprüche seien schon gesagt worden. Doch beim Landwirtschaftlichen Hauptfest ist der Wasenhocker mal wieder eines Schlechteren belehrt worden. Da wirbt eine Baufirma auf einem Anhänger um Baggerfahrer mit den Worten: „Du bist ein Macho? Dann bagger mit uns beruflich?“ Und weiter: „Ich hasse es so sexy zu sein, aber ich bin ein Baggerfahrer, also kann ich nichts dagegen tun!“ Ein schlimmes Schicksal. Und wie sagt der Kollege vom Bau: „Ich bin Elektriker. Ich kann das reparieren, was Dummheit angestellt hat. Aber ich kann Dummheit nicht reparieren.“

Ja ist schon Weihnachten?

Normalerweise verkauft er seine Getränke gut gekühlt. Doch jetzt hat Nico Lustnauer an seinem Gastrostand Schwarzwaldmädel genug gefroren, „es gibt Glühwein", hat er dem Wasenhocker geschrieben. Der kälteste und nasseste Spätsommer seit 21 Jahren erfordert besondere Maßnahmen, um sich warm zu halten. Und wenn es schon Lebkuchen im Supermarkt gibt, warum nicht auch Glühwein beim Volksfest. Nein, es ist noch nicht Weihnachten. Aber es fühlt sich so an.