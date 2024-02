Café Weiß in Stuttgart: Das Haus ist verkauft – bleibt die legendäre Bar erhalten?

1 Das Mehrfamilienhaus an der Geißstraße 16, in dem sich seit 1961 das Café Weiß befindet, ist nun verkauft. Foto: chele Danze

Das Café Weiß ist ein Museum, das lebt. Wird diese Institution der Nacht so bleiben, wie sie ist? Der neue Besitzer war jetzt beim Notar und erklärt, er wolle nichts ändern. Doch das Misstrauen ist groß.











Link kopiert



An der Fassade steht zwar „Erstes Kulmbacher“, doch im Erdgeschoss befindet sich seit 63 Jahren das Café Weiß, das Stadtgeschichte geschrieben hat. An diesem Ort sind Mythen entstanden. Von Gerhard Goller, der über Jahrzehnte die städtische Gaststättenbehörde geleitet hat, stammt der Satz, dieses Lokal unweit des Hans-im-Glück-Brunnens habe in Stuttgart eine so wichtige Rolle gespielt, „dass man es zum Weltkulturerbe erklären müsste“.