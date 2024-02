Café Da Luana in Weil der Stadt: Riesige Auswahl für Eisliebhaber

1 Antonella Leitao denkt sich die Eiskreationen im Café da Luana aus – ihr Mann Luis rührt es zusammen. Foto: Simon Granville

Das Café Da Luana hat nach zehn Jahren an der Stuttgarter Straße jetzt am Viehmarkt neu eröffnet.











Es ist 11 Uhr am ersten Tag der Eröffnung des Cafés Da Luana am neuen Standort am Viehmarktplatz 3. Um 12 Uhr soll sich offiziell die Tür für die Gäste öffnen. Zuvor wollten sich Antonella und Luis Leitao noch etwas Zeit nehmen für das Gespräch mit der Journalistin. Doch eine Gruppe Kita-Kinder und samt Erzieherinnen und Erziehern steht ebenfalls schon vor dem Eissalon und hat Lust auf die süßkalten Leckereien. „Gebt uns fünf Minuten“, sagt Luis Leitao nach einem kurzen Blick auf die Kids. Während er die Behälter mit den verschiedenen Eissorten in die Vitrine legt, drücken sich die Kleinen bereits erwartungsvoll die Nasen an den Scheiben platt.