Andrea Berg und andere Stars richten Weihnachtsgrüße an ihre Fans (Symbolbild).

Vom früheren VfB-Torjäger bis zum Schlagerstar – zum Fest der Liebe lassen Promis aus Stuttgart ihren Fans weihnachtliche Grüße zukommen. Wir haben einige Beiträge gesammelt.















Stuttgart - Alle Jahre wieder geschmückter Tannenbaum und volle Teller, „Stille Nacht“ und „All I Want For Christmas Is You“: Auch Promis aus der Region Stuttgart werden zu Weihnachten besinnlich und haben Traditionen beim Festmahl oder Dekorieren. Auf Instagram lassen uns die Stars und Sternchen an ihren Festlichkeiten teilhaben. Wir haben einige besondere Weihnachtsgrüße gesammelt:

Für Timo Hildebrand, den ehemaligen Torhüter des VfB Stuttgart, ist die Zeit mit der Familie an den Festtagen das Wichtigste. „Ein turbulentes und ereignisreiches Jahr neigt sich dem Ende entgegen! Ich bin ziemlich dankbar, für jeden der meinen Weg begleitet“, lässt er seine Follower wissen.

Der frühere VfB-Stürmer Cacau grüßt ebenfalls vor dem heimischen Weihnachtsbaum. Er und seine Liebsten lächeln freundlich in die Kamera und tragen weihnachtliche „Mickey Mouse“-Pullover. Der gläubige Ex-Profi erinnert in seinem Instagram-Beitrag an die Geschichte in der Bibel:

Der gebürtige Böblinger Timo Baumgartl schickt festliche Grüße an seine Fans. „Weihnachtsdeko: Können wir“, lässt der frühere Spieler des VfB Stuttgart wissen.

Die Stuttgarter Moderatorin Lola Weippert verrät ihren Fans: „Bei mir wird es definitiv kein Familienfest, denn die einzige Person, die ich heute kenne, ist meine Schwester.“ Zum Fest habe sie „ einen Haufen Unbekannter eingeladen, die heute sonst auch alleine wären.“ Die 25-Jährige: „Es wird das untypischste, aber besonderste Weihnachten überhaupt“.

Pop-Sängerin Cassandra Steen aus Ostfildern schickt ihren Followern weihnachtliche Grüße aus dem Bett:

Ex-Miss Germany Anahita Rehbein schickt Grüße ins Netz – mit gleich einer ganzen Reihe von Schnappschüssen und Clips aus drei Tagen Weihnachten mit der Familie:

Auch Vanessa Prinz aus Ditzingen – ihres Zeichens ehemalige Bachelor-Kandidatin – schickt ihren Fans warme Grüße in der kalten Jahreszeit:

Gewohnt opulent geht es auf der Instagram-Seite von Modedesigner Harald Glööckler zu:

Schlager-Star Andrea Berg aus dem Rems-Murr-Kreis wünscht eine „zauberhafte Weihnachtszeit“. Auch Vanessa Mai denkt zum Fest an ihre Anhänger:

Der Stuttgarter CDU-Politiker Stefan Kaufmann schickt weihnachtliche Grüße aus dem Wohnzimmer:

Für viele Menschen ist Weihnachten eine schöne Gelegenheit, mit der Familie zu feiern – in diesem Jahr wurde das Vergnügen allerdings durch die herrschende Coronapandemie getrübt. Auch wenn die geltenden Regeln Begegnungen im kleinen Kreis ermöglichten, waren die Menschen doch aufgerufen, zurückhaltend zu sein und dem Coronavirus nicht durch persönliche Nähe bei der Weiterverbreitung Vorschub zu leisten.