BYD aus China feiert Eröffnung in Stuttgart: Klare Kampfansage in der Stadt von Mercedes und Porsche

7 Dieser goldene BYD Seal war bei der Bambi-Verleihung in München Teil des Shuttle-Service für prominente Gäste – jetzt steht die E-Limousine in der Calwer Passage. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski/Leif Piechowski

Jeden Tag, sagt Ceo Jörg Eißfeld, verkauft BYD allein in Stuttgart zehn E-Autos. Die Marke aus China will den deutschen Markt erobern. Die Eröffnung des neuen „Pioneer Stores“ in der Calwer Passage ist eine Kampfansage in der Stadt von Mercedes und Porsche.











Majestätisch in Gold präsentiert der chinesische Autohersteller BYD mitten in der von Mercedes und Porsche geprägten Autostadt seinen größten Stolz: Der BYD Seal ist eine elektrisch betriebene Sportlimousine aus dem Reich der Mitte mit einer Reichweite von 570 Kilometer, 500 PS und einer 82 kWh-Batterie. Preis: 50 000 Euro plus.