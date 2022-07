13 Im Freiburger Strandbad wird schon seit 1934 geplanscht und gesonnt. Foto: Landesarchiv Baden-Württemberg /Abt. Staatsarchiv Freiburg W 134 Nr. 080616f Bild 1

Freibäder sorgen für Abkühlung an heißen Tagen und sind im Sommer ein beliebter Treffpunkt, teilweise seit mehr als hundert Jahren. Wir zeigen die schönsten historischen Freibäder – und wie über die Jahrzehnte erweitert wurden.















Link kopiert

Schon seit mehr als 180 Jahren gehen Baden-Württemberger im Freibad schwimmen. Im Jahr 1841 hat der Freiburger Johann Nepomuk Stadler das Lorettobad gegründet. Es gilt heute als das älteste Familien- und Damenfreibad Deutschlands und steht unter Denkmalschutz – so wie 18 weitere Freibäder in Baden-Württemberg.

Eines davon befindet sich in Stuttgart: das Inselbad Untertürkheim. Es ist eines von insgesamt fünf städtischen Freibädern in Stuttgart. Die Architekten Paul Bonatz und Friedrich Scholer, die auch für die Pläne des Stuttgarter Hauptbahnhofs verantwortlich gewesen sind, haben das Inselbad entworfen. Seit Ende der 1920er Jahre können die Stuttgarter dort in verschiedenen Schwimmbecken baden gehen.

Ebenfalls historisch — aber nicht denkmalgeschützt — ist das Höhenfreibad Killesberg im Stuttgarter Norden. Es ist im Rahmen der Reichsgartenschau 1939 eröffnet worden. Während des Zweiten Weltkriegs wurde das Freibad komplett zerstört und ist erst seit 1950 wieder für Badegäste zugänglich.

Wo man nicht mehr baden darf

In der Region Stuttgart gibt es Badestellen, die mittlerweile nicht mehr nutzbar sind, aber früher zahlreiche Besucher angelockt haben. So zum Beispiel das Rohrer Naturfreibad im Schmellbachtal, das die Naturfreunde 1926/27 gebaut haben. Heute kann man dort im Waldklettergarten klettern oder im Waldgasthof essen, aber nicht mehr schwimmen gehen. Im Max-Eyth-See am Neckar ist das Baden sogar verboten. Als der Stausee im Jahr 1935 angelegt worden ist, wurde dort auch ein Strandbad eröffnet. Seit 1978 müssen sich die Badegäste aber anderswo vergnügen.

Das Hardbergbad in Baden-Baden, das Strandbad Altglashütten am Windgfällweiher im Schwarzwald und das Strandbad in Freiburg im Breisgau haben es auf die Liste der denkmalgeschützten Freibäder in Baden-Württemberg geschafft. Die Luftbilder unseres Projektes „BW von Oben“ von 1968 und heute zeigen, wie sich die Anlagen im Verlauf der Jahre verändert haben.Sie finden sie in der Bildergalerie.

Sämtliche Beiträge aus dem Projekt „BW von oben“ und das gesamte Bundesland als historisches und aktuelles Luftbild finden Sie auf der Projektwebsite.