1 Noch immer fahren rund 8000 Fahrzeuge am Tag durch die Innenstadt. Foto: Gottfried Stoppel

Mit der Umgestaltung der alten B 14 erfüllt sich für Winnenden ein lang gehegter Traum. Doch bis dieser endlich Wirklichkeit wird, dauert es noch etwas – und die Anwohner brauchen nochmals Geduld.









Im Jahr 2009, als die lang ersehnte Ortsumfahrung nach mehreren Baujahren endlich in Betrieb genommen wurde, da haben wohl viele Winnender geglaubt, die Tage der vierspurigen Schneise durch die Stadt seien jetzt gezählt. Doch diese Hoffnung wurde enttäuscht. Bis heute ist die alte B 14 so geblieben, wie sie war – mit dem Unterschied, dass heute noch etwa 8000 Autos am Tag rollen, wo einst dreimal so viele unterwegs waren. Erst jetzt ist es so weit: Am 13. Juli soll der endgültige Rückbau endlich beginnen.