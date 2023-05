Busse und Straßenbahnen in Stuttgart 1942

5 1942 fuhr die Straßenbahn noch oberirdisch. Und es gibt viele weitere Details zu erkennen, wie unsere Bildergalerie zeigt. Foto: Stadtarchiv Stuttgart

Das Stuttgarter Straßenbahnnetz war 1942 fast so lang wie heute, auch Busse fuhren – aber sie zogen seltsame Anhänger hinter sich her. Und was passierte bei Fliegeralarm?









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Stuttgart - Auch Abwesendes kann von Geschichten erzählen. In Kriegszeiten vielleicht noch mehr als sonst. Für den heutigen Betrachter mit am auffälligsten an den Bildern von Stuttgarts Straßen des Jahres 1942: Sie sind weitgehend autofrei. Ein Zustand, den manch einer heute herbeisehnt – wenn auch aus ganz anderen Gründen.