Busse in Gerlingen Stadtbus fährt auch am Samstagabend

Von Klaus Wagner 12. April 2018 - 08:00 Uhr

In der Schulstraße soll eine zentrale Haltestelle als Punkt geschaffen werden, wo die beiden Stadtbuslinien aufeinandertreffen. Foto: factum/Granville

Die beiden Linien 98 und 635 sollen verbessert werden. Eine neue Haltestelle ist auch direkt vor dem Altenhilfezentrum Breitwiesenhaus geplant.

Gerlingen - In diesem Jahr laufen die Konzessionen für die beiden Stadtbuslinien aus, die Gerlingen mit Leonberg und Ditzingen verbinden. Nach der Neuvergabe, die zurzeit vorbereitet wird, soll es Verbesserungen auf den Strecken der Linien 635 und 98 geben – vom Halbstundentakt bis zum Betrieb am späten Samstagabend. Gemeinderat und Verwaltung machen sich dafür stark, auch das Altenhilfezentrum Breitwiesenhaus an die Buslinie anzubinden. Beschlossen wurde zudem, dass sich beide Linien künftig in der Schulstraße kreuzen, um Umsteigern von der Stadtbahn U 6 die Wege zu verkürzen.

Mehr zum Thema

Die Änderungen in Gerlingen sind Bestandteil der Neuerungen im Busverkehr, die im Landkreis von Dezember an geplant sind. Der Betrieb der Buslinien wird vom Landratsamt Ludwigsburg neu vergeben. Jede Verbesserung soll die öffentlichen Verkehrsmittel stärken.

Treffpunkt vor der Volkshochschule

Die weitestgehende Änderung in Gerlingen ist es, das Aufeinanderstoßen beider Stadtbuslinien vom Rathausplatz in die Schulstraße bei der Volkshochschule (VHS) zu verlegen. Dies bedingt, dass beide Linien etwas anders geführt werden: Nach den bisherigen Plänen müssten die Linien 635 und 98 (die künftig 638 heißt) durch die Hofwiesenstraße fahren. Doch dort parken in der Fahrtrichtung zur Weilimdorfer Straße bisher Autos – um welche die Busse herumkurven müssten. Die andere Fahrtrichtung ist frei von Stellplätzen. Deshalb schlägt die Verwaltung vor, die Parkplätze auf die andere Straßenseite zu verlegen, wodurch aber vier bis fünf Stellplätze wegfallen würden.

Der Kreis wolle mit der neuen Verknüpfung der Linien ein Signal setzen, sagte Martin Prager von der Gerlinger Verkehrsbehörde im Technischen Ausschuss des Gemeinderats. „Es wäre schade, wenn man diese Chance wegen vier Parkplätzen nicht nutzen würde.“ Die Freien Wähler seien grundsätzlich nicht dafür, Stellplätze zu reduzieren, sagte Martin Nufer. Sein Kollege Gerhard Amos findet es toll, dass der Bereich um die VHS aufgewertet werden soll. Er plädierte dafür, die Haltestellen barrierefrei zu gestalten. Brigitte Fink (SPD) schlug vor, das Gewerbegebiet Dieselstraße mit ins Liniennetz einzubeziehen – auch weil dort ein Bürohauskomplex mit 800 Arbeitsplätzen entsteht. „Parkplätze dürfen nicht sakrosankt sein“, so Rolf Schneider (Grüne), „wenn der ÖPNV attraktiver werden soll.“

Eine Busfahrt pro Stunde

Der Ausschuss hat auch beschlossen, dass das Breitwiesenhaus eine eigene Haltestelle für die Linie 635 bekommen soll. Dafür hat sich der Gemeinderat schon im April 2016 ausgesprochen. Auch die Geschäftsführung des Altenhilfezentrums ist dafür; sie hat eine Beteiligung an den nötigen kostenpflichtigen Umbauten signalisiert. Eine Einschränkung aber soll es geben: Wenn der 635er-Bus künftig im Halbstundentakt fährt, soll nur jede zweite Fahrt von der bisherigen Endhaltestelle Breitwiesen weiter bis zum Breitwiesenhaus führen – so dass dort einmal pro Stunde ein Bus fährt.

Technisch könnten die Voraussetzungen geschaffen werden, meinte der Stadtbaumeister Thomas Günther – auch als Antwort auf Christian Haag (CDU), dem „es schleierhaft ist, wie das gehen soll“. Denn der Bus müsse durch die Jakob-Bleyer-Straße und den Bergheimer Weg fahren, wo es eng zugeht. In drei Richtungen soll nun weitergeplant werden: bautechnisch, bezüglich der Kosten und des Fahrplans. Alles Weitere wird dann mit dem Landkreis und dem Unternehmen verhandelt, das den Zuschlag für die Buslinie bekommt.

Busse in Gerlingen

Linien

Es gibt zwei Buslinien, die in Gerlingen fahren: Die Linien 635 und 98. Die 635 verbindet den Stadtteil Gehenbühl mit dem Waldfriedhof und Leonberg; die 98 fährt zwischen Leonberg Golfplatz und dem Bahnhof Ditzingen. Beide Linien treffen sich bisher am Rathausplatz.

Start

Den Stadtbus in Gerlingen gibt es seit April 2007.

Kosten

Der Stadtbus ist Bestandteil des Verkehrsverbundes VVS. Es gibt vergünstigte Tarife für Fahrten innerhalb Gerlingens: Mit dem Viererticket kostet eine Fahrt 1,50 Euro – fast so günstig wie das Kurzstreckenticket des VVS (1,40 Euro), das für den Weg bis zur dritten Haltestelle gilt.

Takt

Beide Linien sind im Halbstunden- oder Stundentakt unterwegs, werktags von 5 Uhr bis nach 23 Uhr. Samstags ist etwa um 20 Uhr die letzte Fahrt, sonntags sind die Busse zwischen 8 und etwa 17 Uhr unterwegs.

Expressbus

Seit Dezember 2016 streift die Expressbuslinie X 60 (Leonberg-Flughafen) Gerlingen auf der Schillerhöhe. Von dort gibt es Anschluss in die Innenstadt.