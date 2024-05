1 Rapper Bushido und seine Ehefrau Anna-Maria haben sich mit ihren acht Kindern in Dubai ein neues Leben aufgebaut. (Archivbild) Foto: RTL //Pervin Inan-Serttas

Die Drillinge von Rapper Bushido und seiner Ehefrau Anna-Maria Ferchichi gehen nun in die Kita. Das ist in Dubai ein sehr teures Unterfangen, wie die achtfache Mama auf Instagram erzählt.











Link kopiert



Anna-Maria Ferchichi (42) und ihr Mann Bushido (45) haben es sich mit ihren acht Kindern in Dubai gemütlich gemacht. Dort leben sie, wenn man einen Blick auf ihren Instagram-Kanal wirft, im Luxus. Pinke Lamborghinis als Geschenk, eine riesige Villa in Planung und so weiter. Doch dieser Lebensstil hat natürlich auch seinen Preis. Besonders teuer ist die Bildung und Betreuung der Kinder, wie die Mutter von acht Kindern auf Instagram preisgegeben hat.