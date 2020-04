4 In einer Haltebucht am Ludwigsburger Busbahnhof hat ein Opel Feuer gefangen. Foto: StZ/Tim Höhn

Ein Auto ist am Freitagvormittag im Ludwigsburger Busbahnhof in Flammen aufgegangen. Die Feuerwehr ist schnell vor Ort und löscht den Brand. Die Ursache ist derzeit noch unklar. Und die Frage ist: Was machte das Fahrzeug dort? Denn die Gegend ist für Autos tabu.

Ludwigsburg - Im Busbahnhof in Ludwigsburg hat am Freitagmittag ein Auto Feuer gefangen. Die Polizei meldete den Brand gegen 11.35 Uhr. Weil aus dem Opel Astra dichter Rauch quoll, wurden weite Teile des Areals geräumt. Verletzt wurde laut Polizei niemand. Busse stauten sich an beiden Seiten des Areals und Züge fuhren mit gedrosselter Geschwindigkeit durch den Bahnhof. Sie waren „auf Sicht unterwegs“, sagte Polizeisprecherin Yvonne Schächtele.

Die Feuerwehr hatte die Flammen schnell im Griff. Warum der Opel Astra in Brand geriet, ist derzeit noch nicht bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Eigentlich dürfen Autos nicht durch den Busbahnhof fahren, der Straßenabschnitt ist Taxis und Linienbussen vorbehalten.