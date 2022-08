1 Die Polizei ermittelt wegen sexueller Belästigung gegen Unbekannt. Foto: picture alliance/dpa/Jens Kalaene

Ein Mann setzt sich in einem Bus in Vaihingen an der Enz neben eine junge Frau. Irgendwann wird er übergriffig. Die Polizei ermittelt.















Erst hat er seine Hand auf ihren Oberschenkel gelegt, und ihr dann gegen ihren Willen an Brust und Po gefasst. Als die 19 Jahre alte Frau schließlich ihren Sitzplatz verlassen wollte, drückte der Täter sie zurück auf ihren Platz. Der Vorfall, zu dem die Kriminalpolizei nun Zeugen sucht, ereignete sich am Donnerstagnachmittag in einem Linienbus in Vaihingen/Enz (Kreis Ludwigsburg) . Die junge Frau war gegen 16.30 Uhr in dem Bus der Linie 595 vom Neuen Bahnhof Vaihingen/Enz zur Haltestelle Heilbronner Straße/Stadthalle gefahren, als sie von dem Unbekannten sexuell belästigt wurde. Es soll sich um einen schlanken Mann zwischen 25 und 30 Jahren handeln. Dieser ist etwa 1,75 Meter groß, hat kurze schwarze Haare und trug einen Dreitagebart. Bekleidet war er mit einem schwarzen T-Shirt und einer blauen Jeans. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0 800/11 00 225.