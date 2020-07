Leblos in Pool gefunden – Vierjährige gestorben

1 Das Mädchen starb in der Nacht zum Mittwoch im Krankenhaus. (Symbolfoto) Foto: dpa/Carsten Rehder

Die Vierjährige, die in Burladingen leblos in einem Gartenpool gefunden worden war, ist in der Nacht zum Mittwoch gestorben. Derzeit wird überprüft, ob Dritte für den tragischen Todesfall verantwortlich sein könnten.

Burladingen - Das vierjährige Mädchen, das in Burladingen (Zollernalbkreis) leblos in einem Gartenpool gefunden worden war, ist tot. Das Kind sei in der Nacht zum Mittwoch gestorben, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Die Staatsanwaltschaft habe eine Obduktion beantragt. Es werde derzeit überprüft, ob Dritte für den tragischen Todesfall verantwortlich sein könnten.

Das Mädchen hatte nach Angaben der Behörden am Montag zunächst unter Aufsicht vor dem Haus seiner Mutter gespielt. Die Mutter ließ das Kind für kurze Zeit aus den Augen - als sie wieder kam, war ihre Tochter verschwunden. Bei einer Suchaktion der Polizei wurde die Vierjährige im Pool auf einem Nachbargrundstück entdeckt. Das Mädchen wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo es starb.