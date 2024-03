1 Mehrere Sorten Tiefkühlspinat wurden zurückgerufen. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Panthermedia/HelmaSpona via imago-images.de

Der bundesweite Rückruf von Tiefkühlspinat des Herstellers Ardo wird erweitert. Die Produkte werden unter anderem bei Netto, Rewe und Edeka vertrieben. Die Einzelheiten.











Der Tiefkühlkosthersteller Ardo hat seinen bundesweiten Rückruf für Tiefkühlspinat erweitert. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass Metallspäne in dem Gemüse seien. Daher werde der Produktrückruf vom 1. März erweitert, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Ratingen mit. Von dem Verzehr des Spinats werde dringend abgeraten. Eine Gesundheitsgefährdung könne nicht sicher ausgeschlossen werden, hieß es.