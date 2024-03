1 Bundestrainer Julian Nagelsmann. (Archivbild) Foto: dpa/Boris Roessler

Julian Nagelsmann scheint nicht mehr genug Zeit für Urlaub zu haben. Zumindest steht der Luxus-Camper des Bundestrainers nun im Netz zum Verkauf.











Urlauben wie Julian Nagelsmann: Während der Bundestrainer die Nationalmannschaft auf die ersten Tests im EM-Jahr einstimmt, steht sein Luxus-Wohnmobil zum Verkauf. Die Firma VR Motorhomes bietet das „extravagante“ Gefährt seit Montag via Kleinanzeigen.de an. „Leider hat Herr Nagelsmann aktuell wenig Zeit, und da es schade ist, so ein spannendes Fahrzeug herumstehen zu lassen, gibt es jetzt die Möglichkeit!“, heißt es in der Anzeige.