1 Die Stimmen müssen bis 18 Uhr abgegeben werden. Ausgezählt sind sie erst bis zu zwölf Stunden später. Foto: dpa/Hauke-Christian Dittrich

Der Bundeswahlleiter Georg Thiel verkündet das vorläufige Wahlergebnis erst um 6 Uhr morgens und damit viel später als sonst. Ein Grund dafür ist „die Sache in Berlin“.















Link kopiert

Berlin - Die ersten Prognosen für das Ergebnis der Bundestagswahl kamen am Sonntag wieder pünktlich um 18 Uhr – obwohl in Berlin noch gar nicht alle Wahllokale geschlossen waren. Wer zum Beispiel wegen des Kopf-an-Kopf-Rennens von SPD und CDU eher am vorläufigen amtlichen Endergebnis interessiert war, konnte sich danach schlafen legen – um rechtzeitig wieder wach zu sein. Der Bundeswahlleiter Georg Thiel hat es nämlich erst um 6 Uhr verkündet. Ist das nicht viel zu spät?

Spät war es in jedem Fall. 2013 wurde das vorläufige amtliche Endergebnis noch kurz nach 3 Uhr bekannt gegeben, 2017 kurz nach 5 Uhr. Im Statistischen Bundesamt, dessen Präsident Georg Thiel die Bundestagswahl geleitet hat, gibt man sich wenig überrascht. „Die späte Bekanntgabe hatten wir erwartet, weil der Anteil der Briefwähler höher war als sonst“, sagt eine Sprecherin auf Anfrage unserer Zeitung. Dazu kämen örtliche Verzögerungen, „zum Beispiel die Sache in Berlin“. Dort waren unter anderem zwischenzeitlich die Wahlzettel ausgegangen, letzte Stimmen wurden offenbar erst gegen 19:30 Uhr abgegeben.

Letzter Wahlkreis meldet erst um 5:30 Uhr

Eine vom Bundeswahlleiter im Internet zur Verfügung gestellte Liste zeigt, dass die Hauptstadt sich auch beim Auszählen besonders viel Zeit gelassen hat. Zwölf Wahlkreise meldeten ihre Ergebnisse erst nach drei Uhr an den Bundeswahlleiter, allein neun davon aus Berlin. Als letzter Wahlkreis gab Berlin-Pankow die Erst- und Zweitstimmenanteile durch – um halb sechs morgens. Erst danach konnte das vorläufige amtliche Endergebnis berechnet werden. Am schnellsten hatte der bayerische Wahlkreis Ansbach gemeldet (21:27 Uhr), aus Baden-Württemberg gingen die Ergebnisse zwischen 22:27 Uhr (Wahlkreis Ravensburg) und 2:05 Uhr (Biberach) ein.

Wie rasch Ergebnisse gemeldet werden, hängt zunächst daran, wie fix in den Wahllokalen ausgezählt wird. Die Wahlvorstände melden das Ergebnis an den Kreiswahlleiter, der die Ergebnisse sammelt und an den Landeswahlleiter – beziehungsweise in Baden-Württemberg die Landeswahlleiterin Cornelia Nesch – weitergeben. Dort werden die Ergebnisse plausibilisiert und anschließend Wahlkreis für Wahlkreis etwa auf der Website des Statistischen Landesamts veröffentlicht, zudem erfolgt die Meldung an den Bundeswahlleiter.

Vor-Ort-Ergebnisse sofort verfügbar

Während man auf das etwa für die Sitzverteilung im Bundestag relevante Gesamtergebnis bis in die frühen Morgenstunden warten musste, gab es die Ergebnisse von vor Ort meist sofort nach der Auszählung. Möglich machen das moderne Wahlsoftware und die Idee offener Daten. Parallel zum amtlichen Meldeweg haben bei der Bundestagswahl (wie schon bei der Landtagswahl im März) viele Kommunen die Möglichkeit genutzt, Auszählungsergebnisse über ihre Wahlsoftware direkt online zu veröffentlichen.

In Baden-Württemberg hat das flächendeckend funktioniert, weil quasi überall eine einheitliche Wahlsoftware zum Einsatz kommt, die von Komm.One entwickelt wurde – einer Anstalt des öffentlichen Rechts, deren Träger das Land und die Kommunen sind. Dank der offenen Daten konnten Interessierte, aber auch Medien wie unsere Zeitung, kommunale Wahlergebnisse deutlich früher im Internet veröffentlichen als etwa das Statistische Landesamt.